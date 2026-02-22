Açık kaynak istihbarat verilerini takip ve analiz eden bazı sosyal medya hesaplarındaki bilgilere göre, ABD'nin İran'a askeri sevkiyatları sürüyor.

ABD'nin Virginia eyaletindeki Joint Base Langley-Eustis Üssü'nden havalanan 12 adet F-22 tipi savaş uçağı, altılı gruplar halinde Atlantik’i geçerek İngiltere'deki RAF Lakenheath Üssü'ne ulaştı. Bir yakıt ikmal tankerindeki teknik arıza nedeniyle kısa süreli rötar yaşayan savaş uçaklarının, yarın Orta Doğu’ya doğru yolculuklarına devam etmesi bekleniyor.

ABD, 6 adet E-3 Sentry AWACS havadan komuta ve kontrol uçağını da Orta Doğu'ya gönderdi.

Öte yandan, Doğu Akdeniz semalarında ABD Hava Kuvvetlerine ait tanker uçaklarının casus uçaklara yakıt ikmali yaptığı gözlendi. Bu faaliyetler, karada İran'ın bazı sıcak noktalarını gözetleyen birinci sınıf ekipmanın çalışıyor olduğu şeklinde yorumlandı.

Bölgedeki askeri hareketlilik, sivil uçuş takip platformlarına da yansıdı. Uçuş takip firması Flightradar24'ün verilerine göre, son bir hafta içinde dünya genelinde en çok takip edilen uçuşların neredeyse tamamını ABD Hava Kuvvetlerine ait seferler oluşturdu.

ABD'li profesörden "Lojistik, savaşın temelidir" yorumu

Chicago Üniversitesinden, güvenlik alanında uzmanlaşan Siyaset Bilimi Profesörü Robert Pape, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, ABD'nin hava kuvvetlerine ikmal tankerlerinin havada destek sağladığına dikkati çekerek, "Uzmanların bildiği üzere lojistik, savaşın temelidir." yorumunu yaptı.

Pape, tankerlerin sayısının artmasının, hava operasyonunun çok geride kalmadığına işaret ettiğini belirterek, bunun 2003'te Irak'ın işgalinden bu yana "Orta Doğu'daki en büyük ABD hava gücü olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Washington'ın dünya genelinde konuşlandırılabilir hava gücü kapasitesinin yüzde 40 ila 50'sini Orta Doğu'ya yönlendirdiğini ifade eden Pape, 1991 Körfez Savaşı ve 2003'teki Irak işgalindeki hava gücünün seviyesine atıfta bulunarak, "ABD, hiç potansiyel bir düşmana karşı bu kadar büyük bir güç konuşlandırıp saldırı başlatmaktan geri durmadı." görüşünü paylaştı.

Uzun görev süreleri nedeniyle gemide yaşam zorlaşıyor

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Haziran 2025'ten bu yana sularda olan USS Gerald R. Ford uçak gemisindeki denizciler, bu yolculuklarında zorlanıyor, görev süresinin uzatılması nedeniyle kızgınlık duyuyor.

Akdeniz'e gitmesi planlanan ancak ABD'nin o dönem Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik saldırısı nedeniyle Karayipler'e gönderdiği USS Gerald R. Ford uçak gemisinin görev süresi, bu yılın başında uzatılarak İran'a olası saldırılara destek amacıyla Orta Doğu'ya yönlendirildi.

Denizciler, ailelerinin cenazeleri, doğum günü kutlamaları ve düğünleri gibi özel günlerine katılamadıklarını belirtiyor. Büyüme çağındaki çocuklarından uzak kaldıkları için zorlanan personel işlerini bırakmayı düşünüyor.

Ayrıca görev süresinin uzatılması nedeniyle 8 ayın ardından gemideki ekipmanlar bozulmaya başlıyor ve yapılması gereken bakımlar erteleniyor.

Gemideki denizcilerden birinin babası, oğlunun tuvaletlerde sorunlar yaşandığını anlattığını aktardı.

Gemideki yetkililer de kanalizasyon sisteminde bazı arızaların bulunduğunu ancak bu durumun görevlerini yürütmeyi engelleyecek düzeyde olmadığını bildirdi.

Ford'un yanı sıra USS Abraham Lincoln uçak gemisi de Orta Doğu'ya gönderildi.

