Gece yarısından itibaren başlayan yeni saldırı dalgasında Tahran'ın doğu kesimindeki stratejik noktalar hedef alındı.

Kent merkezinde hissedilen şiddetli şok dalgaları evlerin pencerelerinin kırılmasına neden olurken, İran hava savunma sistemleri devreye girdi.



Devrim muhafızlarından misilleme

İran Devrim Muhafızları, bölgedeki İsrail ve ABD üslerini hedef alan 19. saldırı dalgasını başlattığını duyurdu. "Birleşik füze ve insansız hava aracı operasyonu" olarak tanımlanan misillemede, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı ile gelişmiş radar sistemlerinin hedef alındığı iddia edildi.

Öte yandan, İsrail ordusu İran'dan fırlatılan yeni füzeleri imha etmek için Demir Kubbe sisteminin aktif olduğunu açıkladı.

Tehlikenin bulunduğu bölgelerde cep telefonlarına İran'dan yapılan füze saldırısına ilişkin uyarı mesajları gönderildiği vurgulanan açıklamada, alarmların çaldığı bölgelerdeki halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığının altı çizildi.

Israel Hayom gazetesinin haberinde de İran'dan İsrail'e 4 füzenin fırlatıldığı ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamalarda, İran'dan İsrail'e doğru gece saatlerinde 4. füze misilleme saldırısının düzenlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı aktarıldı.

İsrail basınında çıkan haberlerde de İran'dan düzenlenen saldırıların ülkenin orta kesimini hedef aldığı ve Kudüs'te uyarı alarmlarının çaldığı kaydedildi.

Soykırım ordusu Lübnan'a ölüm yağdırıyor

Soykırımcı İsrail ordusu, Hizbullah hedeflerini gerekçe göstererek Lübnan'ın güneyini ve Beyrut'un banliyölerini bombalamaya devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde el-Kalile beldesi yakınındaki Sur-Nakura yolu üzerinde bir aracı bombaladı.

İnsansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Filistin Mülteci Kampı'nda bir ev bombalandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde bulunan el-Bedavi Filistin Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı.

Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde saldırıda Hamas yetkilisinin hedef alındığı iddia edildi.

Ayrıca, İsrail ordusu, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde saldırı tehdidinde bulunduğu el-Gubeyri Mahallesinin yanı sıra Bir el-Abd ve Hıreyk mahallelerinde hava saldırıları düzenledi.

Lübnan'ın güneyinde de İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

Sur kentine bağlı eş-Şihabiyye beldesinde İsrail savaş uçakları bir evi bombaladı.

Beyrut'un güneyindeki mahallelerde halk, yaklaşan hava saldırılarına karşı birbirlerini uyarmak için havaya ateş açarak tahliye mesajlarını duyurmaya çalışıyor.

Sri Lanka açıklarında denizaltı saldırısı

Hint Okyanusu'nda, Sri Lanka kara sularının hemen dışında bir İran savaş gemisi denizaltı saldırısıyla batırıldı.

Emekli ABD'li generaller, geminin bölgedeki ABD birlikleri için tehdit oluşturduğu gerekçesiyle hedef alındığını savundu.

Yerel kaynaklar, olay yerinden 87 cansız bedenin çıkarıldığını, 32 denizcinin ise kurtarıldığını bildirdi.

Küresel ekonomi ve lojistik alarmda

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve bölgedeki çatışmalar enerji piyasalarını sarstı.

Analistler, petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulunurken, doğal gaz fiyatları bazı bölgelerde iki katına çıktı.

Güney Koreli teknoloji devleri, krizin Orta Doğu'daki veri merkezi yatırımlarını ve çip üretim malzemesi tedarikini olumsuz etkilemesinden endişe ediyor.

Bölge ülkelerinde tahliye kararları

Katar İçişleri Bakanlığı, Doha'daki ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayan sakinlerin güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise vatandaşlarına, ticari uçuş bulamasalar dahi kara yoluyla bölgeyi derhal terk etmeleri çağrısını yineledi.

Suudi Arabistan, kendi topraklarına yönelen üç insansız hava aracının ele geçirildiğini duyurdu.

ABD Senatosu Trump'ın 'savaş yetkileri'nin kısıtlanmasını reddetti

ABD Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına bağlı olmasını zorunlu kılan "savaş yetkileri" tasarısı, ABD Senatosunda oylandı.

Demokratlar tarafından sunulan tasarı, 47 "evet" oyuna karşılık 53 "hayır" oyuyla reddedildi.

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, partisinin çizgisinden ayrılarak lehte oy kullanırken, Demokrat Senatör John Fetterman ise tasarıya karşı çıktı.

Söz konusu oylama, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Kongre çatısı altındaki ilk oylama oldu.

1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD Başkanı'nın herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın bu tür bir adımını önceden Kongreye bildirmesini zorunlu kılıyor.

Bu hafta içinde Temsilciler Meclisinde de benzer bir tasarının oylanması beklenirken; söz konusu tasarının, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Kongrede kabul edilme olasılığının düşük olduğuna dikkati çekiliyor.

İran Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisine Türkiye’nin tepkisi iletildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakanlığa çağrılan Habibullahzade'ye yaşanan hadiseyle ilgili Türkiye'nin tepkisi ve endişesi iletildi.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini ileterek, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini belirtmişti.

Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş devam ederken, Türkiye'nin bölgedeki gerilimi düşürmek için diplomatik çabaları devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah es-Sabah, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la yaptığı telefon görüşmelerinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO ile birlikte gerekli müdahalede bulunuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'dan ateşlenen füzenin imha edilmesiyle ilgili açıklama geldi.

Erdoğan, "NATO müttefikleriyle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz. Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz." dedi.

"Bölgemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği noktasında işi asla şansa bırakmıyoruz. Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalelerde bulunuyoruz. Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz. Allah'a hamdolsun, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini temin hususunda irademiz de kapasitemiz de en üst düzeydedir."