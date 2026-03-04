İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin Kıbrıs'ın ve Kıbrıs’ta konuşlanmış Birleşik Krallık askeri personelinin güvenliğine tam olarak bağlı olduğunu vurguladı.

Başbakan Starmer, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “Operasyonlarımıza devam ediyoruz. Kıbrıs Cumhurbaşkanı ile görüşerek, insansız hava aracı savar yeteneklerine sahip helikopterler gönderdiğimizi ve HMS Dragon'un bölgeye konuşlandırılacağını bildirdim. Her zaman Birleşik Krallık’ın ve müttefiklerimizin çıkarları doğrultusunda hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.