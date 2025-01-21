Donald Trump, başkanlığının ilk saatlerinde birçok kararname imzaladı. Beklendiği gibi Trump iki komşu ülkeye tarife kararıyla başkanlığına adım attı.

ABD’nin 47. başkanı Donald Trump ilk başkanlık gününde küresel ticareti etkileyecek kararlar açıkladı. Daha önce Meksika ve Kanada’ya yüzde 25 gümrük tarifesi tehdidinde bulunan Trump bunu 1 Şubat itibarıyla hayata geçireceğini duyurdu. Nafta’yı takip eden ABD-Meksika-Kanada Anlaşması 1,8 trilyon dolarlık mal ve hizmet ticaretinin serbestliğini sağlıyordu.

Trump’ın ilk günkü kararname şovunda Çin’e yönelik tarifeler yer almasa da başkan yaptığı açıklamada Çin’in Panama Kanalı üzerindeki etkisi ve fentanil kimyasalları ihracatındaki rolü nedeniyle gümrük tarifesi uygulamayı planladığını belirtti. Sosyal medya uygulaması TikTok’un ABD biriminin satışı için süreyi uzatan Trump, Pekin’in bunu engellemesi durumunda yine tarife getirebileceğini kaydetti.

Trump ilk gününde attığı imzalarla birlikte verdiği mesajlarla da dikkat çekti. İşte Trump’ın ilk gününde aldığı kararlar ve verdiği mesajlar…

TARİFELER VE EKONOMİ

TikTok

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığına TikTok’u ülke çapında yasaklayan yasanın 75 günlüğüne uygulanmaması talimatını verdi. ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’teki ilk imza töreninde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza attı. Bu kararnamelerden biri de TikTok yasağının ertelenmesine yönelik oldu. Beyaz Saray’ın internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre Trump, Adalet Bakanlığından TikTok yasağının 75 günlüğüne uygulanmamasını istedi. Kararnamede bunun milyonlarca Amerikalı tarafından kullanılan bir iletişim platformunun aniden kapatılmasını önleyeceği ve ulusal güvenliği koruyan ileriye dönük uygun rotayı belirleme fırsatı vereceği aktarıldı.

Tarifeler

Trump Kanada ve Meksika’ya Şubat ayından itibaren gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Çin’e henüz tarife açıklamayan Trump, Pekin yönetiminin bir önceki Trump döneminde imzalanan anlaşmaya uyup uymadığının araştırılmasını istedi. Trump’ın küresel tarife açıklaması sonrası sert gerileyen dolar, Kanada ve Meksika tarifeleriyle toparlandı.

Dış Gelir Servisi

Trump, gümrük vergilerini toplamak için bir Dış Gelir Servisi kuracağını söyledi ve “Hazinemize yabancı kaynaklardan gelen büyük miktarda para akacak” diye ekledi. Trump, “Diğer ülkeleri zenginleştirmek için vatandaşlarımızı vergilendirmek yerine, vatandaşlarımızı zenginleştirmek için yabancı ülkelere gümrük vergisi ve vergi uygulayacağız” dedi.

Enflasyonla mücadele

Trump, konut maliyeti ve arzı, sağlık harcamalarının düşürülmesi ve enerji fiyatlarını artıran iklim politikalarının ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere “acil fiyat düzenlemeleri” için departmanlara ve kurumlara talimat verdi.

AFLAR

Trump, seçim kampanyaları sırasında dile getirdiği vaadini tutarak, 6 Ocak Kongre baskını olaylarına karışmakla suçlanarak yargılanması devam eden veya ceza almış yaklaşık 1.600 kişi için af kararnamesi çıkardı.

GÖÇ

Trump, göç politikasında köklü bir değişikliğe işaret eden ve hem yasal hem de yasadışı göçe yeni sınırlar getirecek bir dizi kararname imzaladı.

Sınırda acil durum ilanı

Trump güney sınırında ulusal acil durum ilan etti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Trump’ın “sınır güvenliğini sağlamak” üzere silahlı kuvvetleri görevlendireceği belirtildi.

Trump, “Ülkemize yönelik feci istilayı püskürtmek için güney sınırına asker göndereceğim” dedi. Trump ayrıca ABD-Meksika sınırına, ilk döneminde başlatılan bir duvarın tamamlanmasını istiyor.

Vatandaşlık

Trump, ülkede yasal olarak bulunmayanların yanı sıra turistler, öğrenciler ve çalışma vizesi alanlar gibi ülkede yasal olarak ancak geçici olarak bulunanların çocuklarına doğuştan otomatik vatandaşlık verilmesini sona erdirmeyi amaçlayan bir kararname imzaladı.

Sınır dışı kararları

Trump konuşmasında hükümetin “milyonlarca ve milyonlarca suçlu yabancıyı geldikleri yerlere geri gönderme sürecine başlayacağını” söyledi. Trump’ın Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ile Gümrük ve Sınır Koruma memurlarına sınır dışı işlemlerini gerçekleştirmeleri için yeni yetkiler vermesi bekleniyor.

İdam cezası

Beyaz Saray, Adalet Bakanlığı’nın “Amerikalıları yaralayan ve öldüren yasadışı göçmenler” için idam cezası isteyeceğini söyledi.

Karteller

Trump, MS-13 ve Tren de Aragua çetelerinin yanı sıra sınırdan uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu Meksikalı kartelleri de yabancı terör örgütleri olarak tanımlamak için harekete geçti. Üyelerini sınır dışı etmek için 1798 tarihli Yabancı Düşmanlar Yasası’nı kullanacak.

ENERJİ VE İKLİM

Trump, göçmenlik konusundaki eylemlerine benzer şekilde, yerli enerji üretimini artırmak ve iklim değişikliğiyle mücadele için tasarlanan Biden dönemi politikalarını geri almak amacıyla acil durum yetkilerine başvuruyor.

Beyaz Saray’ın belgelerinde, Trump’ın “Biden’ın iklim politikalarına son vererek, izinleri kolaylaştırarak” ve “yakıt dışı minerallerin madenciliği ve işlenmesi de dahil olmak üzere enerji üretimi ve kullanımı üzerinde gereksiz yükler getiren tüm düzenlemeleri” olası bir iptal için gözden geçirerek Amerikan enerjisini serbest bırakacağını söyledi.

Offshore enerji faaliyetleri

Trump, açık denizler ve Alaska da dahil olmak üzere daha fazla alanı petrol ve gaz aramalarına açmayı planlıyor. Konuşmasında “Sondaj yapacağız, bebeğim, sondaj” dedi.

Trump ayrıca ABD Stratejik Petrol Rezervini “tepeye kadar” doldurmayı ve “Amerikan enerjisini tüm dünyaya ihraç etmeyi” planladığını söyledi.

Enerji verimliliği

Trump, banyolar, tuvaletler, çamaşır makineleri, ampuller ve bulaşık makinelerini düzenleyenler de dahil olmak üzere verimliliği artırmayı amaçlayan çeşitli kuralları gevşetmeyi planlıyor.

Rüzgar enerjisi

Trump yönetimi, Beyaz Saray’ın “doğal manzaralarımızı bozduğunu ve Amerikalı enerji tüketicilerine hizmet etmede başarısız olduğunu” söylediği “devasa” rüzgar çiftlikleri için alan kiralamaya son verecek.

Elektrikli araçlar

Trump, “elektrikli araç zorunluluğu” olarak adlandırdığı uygulamayı, kısmen araçlara yönelik sübvansiyonları sonlandırarak ve “benzinle çalışan otomobillerin satışını sınırlama işlevi gören” eyalet emisyon muafiyetlerini sonlandırarak ortadan kaldırmaya yönelik bir emir imzaladı.

Paris İklim Anlaşması

Trump, ilk döneminde yaptığı gibi, ABD’yi 2015 Paris Anlaşması’ndan yine çekecek. Ancak bunun hemen gerçekleşmesi beklenmiyor. İmzacıların çekilmeyi başlatmak için Birleşmiş Milletler’e resmi bildirimde bulunmaları ve ardından bunun yürürlüğe girmesi için bir yıl beklemeleri gerekiyor.

Kaliforniya’da su kaynaklarının yönetimi

Trump yönetimi, Kuzey Kaliforniya’dan güneye, Central Valley ve Güney Kaliforniya’ya daha fazla su yönlendirmek için ilk dönemindeki çalışmaları yeniden başlatmaya çalışacak. Trump, nesli tükenmekte olan balıkları korumaya yönelik politikaların çiftçileri sudan mahrum bıraktığını söyledi.

TOPLUMSAL CİNSİYET VE KÜLTÜR

“Sadece iki cinsiyet vardır”

Trump, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin varlığının ABD’nin “resmi politikası” haline geleceğini ve kurumların tüzük ve yönetmelikleri uygularken kararnamede yer alan tanım ve terimleri dikkate almalarını gerektireceğini söyledi. Beyaz Saray bu adımı “biyolojik gerçeklik” olarak nitelendirdi ve “kadınları radikal cinsiyet ideolojisinden koruyacak” dedi.

Federal hükümet ve orduda çoğulculuk

Kampanya döneminde söz verdiği üzere Trump, Biden döneminde başlatılan federal hükümetteki çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık çabalarını durdurmak için bir emir imzaladı.

Trump, “Hükümetin kamu ve özel yaşamın her alanında ırk ve toplumsal cinsiyet mühendisliği yapma politikasına da son vereceğim” dedi. Ordu konusunda ise Trump, “Askerlerimizin görev başındayken radikal siyasi teorilere ve sosyal deneylere maruz kalmalarını engellemek için” bir emir yayınlamayı planladığını söyledi.

SAĞLIK

Aşı karşıtlarının görevlerine iadesi

Trump, daha önce de söz verdiği gibi, Kovid-19 aşısı olmayı reddettiği için ordudan ihraç edilen tüm görevlileri tam geri ödeme ile görevlerine iade edeceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü

ABD Başkanı Donald Trump, küresel sağlık kuruluşunun Kovid-19 salgınını ve diğer uluslararası sağlık krizlerini kötü yönettiğini söyleyerek ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü’nden çıkacağını söyledi.

Trump, örgütün “DSÖ üye ülkelerinin uygunsuz siyasi etkisinden” bağımsız hareket etmekte başarısız olduğunu ve ABD’den Çin gibi diğer büyük ülkelerin sağladığı meblağlarla orantısız olan “haksız yere ağır ödemeler” talep ettiğini söyledi.

Ofise dönüş

Trump, yürütmedeki tüm departman ve kurum şeflerine evden çalışma seçeneklerini ortadan kaldırmalarını ve çalışanları “mümkün olan en kısa sürede” yüz yüze çalışmaya geri döndürmelerini emretti. Beyaz Saray günün erken saatlerinde kamu çalışanlarının yalnızca yüzde 6’sının “ofiste çalıştığını” açıklamıştı.

İstihdam ve düzenlemelerin dondurulması

Yönetim, ordu ya da göçmenlik uygulaması ve ulusal güvenlikle ilgili olanlar dışında federal çalışanların işe alımı dondularacak. Beyaz Saray günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada “federal işgücünün içine gömülmüş işe yaramaz ve fazla maaş alan çoğulculuk aktivistlerinin saldırısına son vermeyi” amaçladığını söyledi.

Trump ayrıca tüm kurumlara, yeni gelen yönetim tarafından gözden geçirilene kadar herhangi bir yeni yönetmelik yayınlamayı veya yayınlamayı durdurmalarını veya bu incelemeyi “yürürlükteki yasalara uygun olarak Başkan tarafından atanan veya görevlendirilen başka bir kişiye” devretmelerini emretti.