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FAA, ölen ya da yaralananın olmadığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Yapılan açıklamada, 282 yolcunun bulunduğu uçağın , kapıdan ayrılmasından kısa süre sonra iki motorundan birinin alev aldığı ifade edildi.

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Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Delta hava yolu şirketi, 'Airbus A330' model uçağın motorunun alev almasına ilişkin açıklama yaptı.

ABD 'nin Florida eyaletinde bulunan Orlando Uluslararası Havalimanından kalkmak üzere olan uçağın motoru alev aldı. Motorun alev alması sonucu 282 yolcu tahliye edildi.

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