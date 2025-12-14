ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentinde bulunan Brown Üniversitesi kampüsünde yerel saatle akşam saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda polis, çok sayıda kişinin silahla vurulduğunu belirtti.

Olayla ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında açıklama yapan Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Silahlı saldırının kampüste final sınavlarının yapıldığı sırada gerçekleştiğini belirten Smiley, soruşturmanın sürdüğünü ve yeni gelişmelere göre kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

Trump, şüphelinin gözaltında olduğunu belirtti

Öte yandan ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, saldırıda hayatını kaybedenler için dua ettiğini belirterek, "FBI olay yerinde ve şüpheli gözaltında." ifadesini kullandı.

ABD medyasına açıklama yapan yerel yetkililer, saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğunu ifade ederken ölü ve yaralı sayısı hakkında detaylı bilgi paylaşmadılar.

ABD'deki Brown Üniversitesi'nde silahlı bir saldırgan nedeniyle akşam saatlerinde kampüste "aktif silahlı saldırgan" alarmı verilmişti.

Üniversitenin açıklamasında, bir şüphelinin gözaltına alındığı ve ikinci bir uyarıya kadar öğrencilerin saklanmaları, kapıları kilitlemeleri ve telefonlarını sessize almaları istenmişti.

Açıklamada, söz konusu silahlı saldırı olayının kampüsteki fizik ve mühendislik fakültelerinin binalarının yakınlarında gerçekleştiği ve polisin bölgeyi kontrol altına aldığı kaydedilmişti.

Öte yandan ilk açıklamadan kısa süre sonra yeni bir açıklama yapan Brown Üniversitesi, gözaltında bir şüpheli olmadığını ve şüphelinin halen arandığı bilgisini paylaşmıştı.