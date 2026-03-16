Adının açıklanmasını istemeyen bir NATO yetkilisi, AA muhabirinin, ittifakın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin bir rol oynayıp oynamayacağına ilişkin sorusunu yazılı yanıtladı.

"Müttefikler Akdeniz’de ilave güvenlik sağlamak için zaten adımlar attı." ifadesini kullanan yetkili, aynı zamanda üye ülkelerin bireysel olarak Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik bağlamı da dahil olmak üzere daha fazla ne yapabilecekleri konusunda ABD ve diğerleriyle görüşmeler yürüttüklerini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, verdiği bir röportajda, NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamamasının "NATO'nun geleceği için çok kötü" olacağı uyarısında bulunmuştu.