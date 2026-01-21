Von der Leyen, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda ABD'nin Grönland nedeniyle gümrük vergileri uygulama hazırlığı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'nın güvenliği ve Arktik'te yaşanan gelişmelerin önemine dikkati çeken von der Leyen, "Grönland sadece dünya haritasının kilit bir bölgesindeki bir toprak parçası değil, aynı zamanda kritik ham maddeler açısından zengin, gelişmekte olan küresel deniz yollarında stratejik bir nokta." diye konuştu.

Von der Leyen, Grönland'ın özgür ve egemen bir halka ev sahipliği yaptığını kaydederek, Grönlandlıların egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sahip bir ulus olduğunu ve ülkelerinin geleceğine yalnızca onların karar vereceğini vurguladı.

ABD ile Arktik bölgesinin güvenliğinin sağlanması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını aktaran von der Leyen,"Bu konuda sadece aynı görüşte değiliz, aynı zamanda özellikle NATO bağlamında birlikte çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Arktik'in güvenliği konusunda ABD ile aynı stratejik değerlendirmeyi paylaştıklarını kaydederek, "Bu nedenle, güvenlik gerekçeleriyle ek gümrük vergileri tehdidi kesinlikle yanlıştır. Eğer müttefikler arasında tehlikeli sarmala girersek, bu sadece düşmanları daha da cesaretlendirir." değerlendirmesinde bulundu.

AB liderlerinin yarın Brüksel’de bu konuyu ve verilecek yanıtı görüşmek üzere bir araya geleceğini anımsatan von der Leyen, "Bir yol ayrımındayız. Avrupa diyalog ve çözümü tercih ediyor ancak gerekirse birlik, aciliyet ve kararlılıkla hareket etmeye de tamamen hazırız." şeklinde konuştu.