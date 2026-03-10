Kamu yayıncısı IRIB News'e konuşan Soroush, 28 Şubat'tan bu yana düzenlenen saldırılarda başkentteki 18 ambulansın ve 18 acil yardım istasyonunun hasar görerek kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Bu durumun, yaralılara müdahale sürecini ve sağlık hizmetlerini ciddi şekilde aksattığı ifade ediliyor.

Saldırıların etkisi sadece başkentle sınırlı kalmadı.

Ülke genelinden gelen verilere göre, saldırılar sonucunda toplam can kaybı bin 200'ü aşarken, yaralı sayısı 10 binin üzerine çıktı.

Özellikle enerji altyapısına ve stratejik noktalara yönelik hava harekatlarının sivil yerleşim yerlerinde yarattığı tahribatın, kayıpların artmasındaki en büyük etken olduğu vurgulanıyor.