Yasaya karşı açılan davanın görüldüğü Effingham Bölge Mahkemesi Yargıcı Joshua Morrison, eyaletin yasanın çıkarılması sürecinde usule ilişkin düzenlemeleri ihlal ettiğine hükmetti.

Yargıc Morrison, söz konusu yasanın ABD Anayasası’nda yer alan bireylerin silah edinme hakkını etkileyeceğinden, bu yasaya karşı şikayetçi olan davacıların haklarının açık bir şekilde korunmaya muhtaç olduğuna karar verdi.

Illinois Valisi J. B. Pritzker de yaptığı yazılı açıklamada, yargıcın hükmüne karşı silah yasağı yasasını savunacaklarını belirterek kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını kaydetti.

ABD’de Illinois eyaletinin Highland Park bölgesinde geçen yıl 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine Illinois eyalet meclisi, saldırı silahlarının yasaklanmasını öngören "Illinois Topluluklarını Koruma Yasası" 11 Ocak’ta kabul etmiş ve aynı gün Vali J.B. Pritzker tarafından imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Illinois Eyaleti Tüfek Birliğince yapılan yazılı açıklamada ise yeni yasanın eyalette silah sahibi 2,5 milyon kişiyi etkileyeceği, söz konusu kanunun iptali için mahkemeye başvurulacağı bildirilmişti.

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından yaklaşık 800 kişi yasanın ve kabul edilme usulünün anayasal haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle iptali için mahkemeye başvurmuştu.

Illinois’teki yeni yasa, otomatik veya yarı otomatik saldırı silahlarının yanı sıra yüksek kapasiteli şarjörler ve seri ateş eden silahların satışını ve bulundurulmasını yasaklıyor.

Ülkede, Washington D.C. dahil olmak üzere Illinois'le birlikte 9 eyalette yarı veya tam otomatik saldırı silahlarının satışı ve bulundurulması yasaklanmış bulunuyor.