İngiltere’deki bir iş mahkemesi, bir erkeğe “kel” demenin cinsiyetçi bir hakaret olduğunu belirleyerek bunu cinsel taciz kapsamında değerlendirdi.

2021'de yaşanan olayda patron ve çalışanı tartıştı ve bu tartışma sırasında patron çalışanına 'kel' dedi ve onu işten çıkardı.

Mirror'un haberine göre çalışan, mahkemede haksız yere işten çıkarıldığı iddiasıyla patronuna dava açtı. Yargıç, kel sözcüğünün eşitlik yasalarını ihlal edebileceğini, bunun nedeninin ise kel sözcüğünün "doğası gereği cinsiyetle ilişkili" olması olduğunu ifade etti.

Erkeğe 'kel' demekle kadınların göğüslerine yorum yapmak aynı şey

Bu, kel olan insanların çoğunun erkek olması nedeniyle, bu sözcüğü bir erkeğe karşı kullanmanın cinsiyetçi kelime olduğu anlamına geliyor.

Şirketinin avukatları, bir adama kel demenin cinsel taciz olmadığını belirtse de mahkeme "Cinsiyetle ilgili olması için, diğer cinsiyeti dışlayarak o cinsiyete uygulanması gerekir." dediler.

Kadınlar da kel olabileceği için bunun taciz olamayacağını iddia etse de şirket avukatları, mahkeme bir erkeğin kelliği hakkında yorum yapmanın, bir erkeğin bir kadının vücudunun parçaları hakkında yorum yapmasıyla aynı şey olduğunu söyledi.

Yargıç, kel kelimesinin cinsiyetle ilgili olduğunu söyledi. Bunun, kadınlardan daha fazla erkeğin kel olmasından kaynaklandığını söyleyerek bir erkeğin saç eksikliği hakkında yorum yapmanın bir kadının göğüslerinin büyüklüğünden bahsetmeye eşdeğer olduğu konusunu belirtti.