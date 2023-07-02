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Saldırgan ya da saldırganların kimliğine ve saldırının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

AB Liderler Zirvesi'nde "Kıbrıs ve Türkiye" vurgusu

AB Liderler Zirvesi'nde "Kıbrıs ve Türkiye" vurgusu

Yaralıların 9'unun hastaneye sevk edildiği ve 3'ünün durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

CNN’in haberine göre, Baltimore Polis Sözcüsü Lindsey Eldridge, sabah erken saatlerde şehirde bir etkinlikte bulunan kalabalığa ateş açıldığını belirtti.

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