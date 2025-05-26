Tasarı, sosyal medya şirketlerinin kullanıcıların yaşını doğrulamasını zorunlu hale getirirken, ebeveynlere çocuklarının hesaplarını kapattırma hakkı da tanıyor.

Hesapların kapatılmaması durumunda firmalar, “aldatıcı ticari uygulama” kapsamında cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak. Eyalet savcılığı hem para cezası kesebilecek hem de tazminat davası açabilecek.

Benzer adımlar diğer eyaletlerde de atıldı

Son iki yılda Florida, Georgia, Tennessee ve Louisiana gibi eyaletler de 16 yaş altı için sosyal medya hesaplarını sadece ebeveyn onayıyla açılabilir hale getirdi.

Nebraska ve Connecticut'ta benzer yasalar geçtiğimiz hafta kabul edildi.

Utah’ta ise 2023’te uygulamaya giren sosyal medya “sokağa çıkma yasağı” yargı sürecinin ardından gevşetilmişti.

Texas Valisi Greg Abbott’ın sözcüsü Andrew Mahaleris, “Çocuklarımızın dijital güvenliği Valimiz Abbott için öncelik. Tasarıyı titizlikle inceleyecek,” açıklamasını yaptı.

Teknoloji şirketlerinden tepki: 'Sansür yasası'

Meta, TikTok ve X’in de üyesi olduğu teknoloji lobisi NetChoice, birçok eyalette benzer düzenlemelere karşı dava açmıştı.

NetChoice Hukuk Direktörü Chris Marchese, “Bu tasarılar çevrim içi güvenlik kılıfı altında sansür rejimleri kuruyor” diyerek tepki gösterdi.

Sosyal medya devlerinden ‘kısıtlama’ önlemleri

Meta, 2023’ten bu yana gençler için günlük kullanım süresini 20 dakikaya sınırlayan bildirimler ve içerik filtreleme araçları devreye aldı.

Instagram’da gençlere özel filtreleme sistemleri uygulandı. TikTok ise 13-15 yaş arası kullanıcıların hesaplarını varsayılan olarak gizli hale getirip, mesajlaşma ve canlı yayın gibi özellikleri sınırlandırdı.

2023’te tüm 18 yaş altı kullanıcılar için 60 dakikalık ekran süresi limiti getirdi.

Washington da devrede: Sosyal medya ve okulda telefon yasağı gündemde

ABD Senatosu’nda da benzer bir hareketlilik var.

Demokrat Senatör Brian Schatz öncülüğünde hazırlanan bir yasa tasarısı, 13 yaş altına sosyal medya hesaplarını tamamen yasaklamayı ve mevcut hesapların da silinmesini öngörüyor.

Öte yandan Cumhuriyetçi Tom Cotton ve Demokrat Tim Kaine, çocukların okulda cep telefonu kullanımının kısıtlanması için okullara maddi destek sağlanmasını teklif etti.