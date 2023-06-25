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Korkmazhan seçim sonuçlarının şimdiden tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.

2 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra açıklamada bulunan Korkmazhan, 25 Haziran’ın bir son değil, yeni bir başlangıç olacağını vurguladı.

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