2 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra açıklamada bulunan Korkmazhan, 25 Haziran’ın bir son değil, yeni bir başlangıç olacağını vurguladı.
Korkmazhan seçim sonuçlarının şimdiden tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.
2 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra açıklamada bulunan Korkmazhan, 25 Haziran’ın bir son değil, yeni bir başlangıç olacağını vurguladı.
Korkmazhan seçim sonuçlarının şimdiden tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.
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