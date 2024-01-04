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Yaklaşık 1 aydır kadro dışı kalan Aboubakar, bu sezon siyah-beyazlı formayla 22 maça çıktı; 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Aboubakar için Brezilya'nın Gremio kulübü de temaslarda bulunuyor.

BREZİLYA'DAN DA TEMAS VAR

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