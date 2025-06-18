Mustafa Caner'in ölümü ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

18.06.2025 tarihinde, saat 00:15 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir otelde, misafir olarak konaklamakta olan Mustafa CANER (E-62), otelin lobisinde aniden rahatsızlanması üzerine, ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.