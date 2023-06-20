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19.06.2023 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Beylerbeyi’de Dereboyu sokak üzerinde, Tünay YİĞİTER (E-7) yönetimindeki bisiklet ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, bisikletin kontrolünü kaybederek yolun batı kısmından dışarıya çıkmış ve çelik bariyerlere çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Tünay YİĞİTER, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, kafa tası kırığı teşhisi nedeniyle çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

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