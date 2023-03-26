İsviçre markası Patek Philippe’in ürettiği “Sky Moon Tourbillon” isimli model 5.8 milyon dolara alıcı buldu. İnternet üzerinden yapılan açık artırmada bu fiyat bir rekor olarak tarihe geçti.

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, “Bankacılık sektöründe yaşanan sorunlara ve krizlere rağmen saatler için bu fiyatların ödenmesi nadir saatler için koleksiyonerlerin ciddi meblağları gözden çıkarabileceğini gösteriyor” yorumunu yaptı.

6002G-001 referans numarasına sahip olan saat dünyanın en karmaşık saatlerinden biri olarak biliniyor. Mekanik saatte 12 farklı özellik bulunduğu açıklanırken bunların arasında sonsuz takvim, tarih göstergesi ve süre durdurma mekanizması yer alıyor.