Polisin yangınla ilgili açıklaması şöyle:

25.10.2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Dağyolu’nda, bir şahsa ait yumurta üretim tesisi inşaat alanı içerisinde bulunan konteynerin mutfağında, muhtemelen masa üzerinde açık durumda bırakılan gaz ocağının masayı ısıtıp tutuşturması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, konteyner içerisinde muhafaza edilen kaynak makinesi, 2 adet matkap, elektrik uzatma kablosu, 2 adet demir kesme tepsisi, üç gözlü gaz ocağı, tuvalet, duş küveti, mutfak teknesi ile konteynerin sandviç panelleri ve alüminyum pencereleri yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.