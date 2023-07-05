Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeye devam eden Acun Ilıcalı'nın yaklaşık 3 senedir birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya sürpriz bir şekilde evlilik teklif ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Daha önce üç kez evlenen Ilıcalı, şimdilerde Ayça Çağla Altunkaya ile bir ilişki sürdürüyor.

Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya büyük bir doğum günü partisi organize eden romantik sosyal medya paylaşımları da geldi.

Çiftin romantik pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

"KULAĞINA SÖYLEDİM, HERKES DUYMASIN"

Sevgilisiyle aşk dolu pozlarını paylaşan Ilıcalı, "Duygularımı bugün kulağına söyledim herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun." notunu ekledi.

İşte hem bu sözler hem de sürpriz geceden paylaşılan bir videoyla "evlilik" iddiaları gündeme geldi.

Videoda Ayça Çağla Altunkaya'nın parmağındaki yüzük dikkat çekerken çiftin, kabul edilen evlilik teklifiyle doğum günü gecesinde çifte kutlama yaptığı da söyleniyor.

Dördüncü kez nikâh masasına oturacak olan Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile 3 yıldır birliktelik sürdürüyor.

Dört kızı bulunan ve en büyük kızı Banu Ilıcalı'dan bir kız çocuğu dedesi olan olan Acun Ilıcalı, geçen günlerde yeni yaşına merhaba demişti.