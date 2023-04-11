Survivor'da kimin elendiği, 10 Nisan 2023 tarihli yeni bölüm fragmanının ardından merak konusu oldu. Ada konseyinde yaşanan gergin anlar dikkat çekti. Arkadaşlarıyla vedalaşmasına bile izin vermeyen Acun Ilıcalı o yarışmacıyı konseyden kovdu. Peki, Survivor'da kim elendi, kim gitti?

SURVİVOR'DA DİSKALİFİYE ŞOKU!

Survivor'ın damga vuran fragmanında bir yarışmacının diskalifiye edildiğini açıklayan Acun Ilıclı şu ifadeleri kullandı;

"Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim mesela biliyor musun? Bugün yaşanan olay bana göre Survivor'da çok çok nadir göreceğimiz bir olay. Bencil olmamak zorundasın. Kendini düşünemezsin öyle. Sen başkaları için bir şey yapan biri misin genelde, nasıl birisindir? Ama bir şey kaçırmışım. Kendime ders vermeyi kaçırmışım. O arkadaki meşalen var ya! Onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a da renk kattın, şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin."

VEDALAŞMASINA BİLE İZİN VERMEDİ

Survivor'ın 10 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde diskalifiye şoku yaşandı. Gönüllüler Takımı'nda yarışan Merve, Acun ılıcalı'nın sert sözleri sonrası şok yaşadı. Ilıcalı, Merve'nin 10 Nisan 2023 Pazartesi günü oynanan dokunulmazlık oyunundaki isteksiz tavırlarından ve takımının kaybetmesine sebep olduğundan bahsetti. Survivor Merve'nin sevgilisini özlediğinden dolayı yarışmada isteksiz oynadığını ve atış yapmadığını dile getiren Acun Ilıcalı, Merve'nin yarışmacı arkadaşlarıyla vedalaşmasına bile izin vermeden ada konseyini terk etmesini söyledi.