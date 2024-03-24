İngiltere Championship'te başarılı bir sezon geçiren ve 37 hafta sonunda topladığı 58 puanla 7. basamakta bulunan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı çarpıcı açıklamalara imza attı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 343 Digital YouTube kanalında Serhat Ulueren'in sunduğu programa konuk oldu.

Burada desteklediği takım olan Fenerbahçe hakkında konuşan Ilıcalı, Ali Koç ve ilerleyen süreçte Fenerbahçe'ye başkanlığı ile ilgili görüşünü bildirdi.

"'Fenerbahçe Başkanı olmam' diyemem"

"Fenerbahçe başkanı olmak istiyor musun?" sorusuna Ilıcalı, şu yanıtı verdi:

Şartlar onu gerektirirse, öyle bir şey olursa 'Fenerbahçe Başkanı olmam' diyemem.

"Başkanımın arkasındayım"

Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u desteklediğini belirten Acun Ilıcalı, şu sözleri sarf etti:

Zamanını, parasını Fenerbahçe'ye harcayan biri. Fenerbahçe'ye daha faydalı olacağını düşünüyorum. Başkanımın arkasındayım. Ali Koç'u kalmaya ikna etmek için elimden gelen her şeyi yaparım.

"Türkiye'den kulüp satın almak istemiyorum"

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada taraftar olarak Türkiye'de yeterince cefa çektiğini belirtmişti.

Ilıcalı, Türkiye'den kulüp satın almak istemediğini de ifade etmişti.