Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Kartal'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bugünkü maça kazanmak için çıkmıştık, iyi hazırlanmıştık. Maça çok iyi başladık. Oyuncularım ne istediysem hepsini çok iyi yaptılar. İlk 15-20 dakikada yüzde yüz 3-4 pozisyonumuz var. Çok tempolu, çok coşkulu ve yüksek enerjiyle başladık.

Devre arasında oyuncularıma 1-0'ın bize yetmeyeceğini, 2. ve 3. golü bulmamız gerektiğini söyledim.

Takımda herkesin birbirine saygısı var. Antrenmanda iyi bir performans gösterdi. Batshuayi oynamasının daha doğru olacağını düşündük.

İsmail Yüksek'in sağlık durumunda henüz netlik yok. Yarın bakacağız."