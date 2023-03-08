Şeyma Subaşı ile ayrılığının ardından Acun Ilıcalı bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile görüntülenmiş ve Altunkaya’nın Subaşı ile olan benzerliği günlerce konuşulmuştu. Uzun süredir Ilıcalı ile birlikte olan Ayça Çağla Altunkaya’nın hamile olduğu iddia edildi.

ACUN ILICALI 5. KEZ BABA OLUYOR! İŞTE BEBEĞİN CİNSİYETİ...

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre 53 yaşındaki Acun Ilıcalı’nın bu kez bir oğlu olacak. Bomba bir duyum aldım diyen Cankurt, “Kulağıma gelenlere göre, şimdiye kadar yaptığı üç evlilikten dört kız çocuğu olan Acun Ilıcalı, bir kez daha baba olmaya hazırlanıyormuş.” açıklamasını yaptı.

Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, 1990 doğumlu. Acun Ilıcalı'nın Begüm adında da bir torunu var.

Ilıcalı ve Zeynep Ilıcalı çiftinin büyük kızlarının ismi Leyla, küçük kızlarının ismi ise Yasemin.

Ilıcalı'nın en son evliliği olan Şeyma Subaşı ile de Melisa isimli bir kızı bulunuyor.