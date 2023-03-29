İngiliz basınına konuşan Acun Ilıcalı, "Anne babamı trafik kazasında kaybettim. Genç yaşta anne babasız kalmanın ne demek olduğunu biliyorum" sözleriyle bu duygulara hiç de yabancı olmadığını anlattı.

"Her dakika televizyon başındaydık. Her şey felaketti, hepimiz ağlıyorduk, herkes ağlıyordu. Daha fazla hayatın kurtarılmasını umuyorduk. Çok fazla insan hayatını kaybetti, çok fazla insan zarar gördü."

"İnsanlar evlerini, işlerini kaybettiler, her şeylerini kaybettiler. Ekonomi tam bir felaket. Depremzedelere destek olmak için yeni bir dönem başlattık. Bu yardım gecesi, insanlara gelecek için daha fazla umut vermemiz adına herkes için daha destekleyici bir gece olacak." yorumunda bulundu.