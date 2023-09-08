Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2024 yarışmasında yer alacak isimleri açıklamaya başladı. Acun Ilıcalı ilk olarak Nihat Altınkaya'nın adını duyurdu ardından da "Bir daha gitmem" diyen Nagihan Karedere'nin katılacağını açıkladı.

Sosyal medyada gündem olan isimlere bir yenisi daha eklendi. Acun Ilıcalı son olarak da Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken'in adını açıkladı.

Acun Ilıcalı paylaşımında "Ogeday'ın iddialı bir yarışmacı olacağından şüphem yok" dedi.

Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla da tanınan Survivor Ogeday da Survivor All Star 2024'te yer alacak.

Survivor All Star 2024'ün yarışmacıları kimler olacak merak bekleniyor. Acun Icalı her gün bir ismi açıklayarak gündemde kalmayı başarıyor.