Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ekol Tv'ye konuştu. Ilıcalı, Süper Lig'de 3 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor maçı ve Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki hakem yönetimiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor deplasmanında yaşananlara değinen Acun Ilıcalı, "Trabzon'da yaşananlar geçen senede kaldı. Her zaman futbolda gerilim olabilir. Gerilim oldu diye kan davasına dönüştürmenin bir anlamı yok. Herkes için kötü bir gündü. İnşallah böyle şeyler tekrarlanmaz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzon'a kazanmak için gittiklerini aktaran Ilıcalı, "Her maça kazanmak için çıkacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz ama futbol bu. Hiç kaybetmeyen bir takım gibi bir şey yok dünyada ama biz Trabzon'a kazanmak için gidiyoruz. Kazanmak için oynayacağız. Takım olarak kenetlendik. Samandıra'daki hava da çok güzel. Takımımıza ve hocamıza inanıyoruz. Gidip oradan 3 puan almak istiyoruz" dedi.

Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki hakem yönetimiyle ilgili de konuşan Acun Ilıcalı, "Ben hakemlerle ilgili her dakika konuşmak istemiyorum ama ben konuştuktan sonra da herhalde herkes tabloyu gördü. Herhalde güllük gülistanlık değil durum şu anda. Bugün Beşiktaş'a olan yarın başka takıma olur müdahale edilmezse. Trabzonspor'un başına aynı şey gelir, Göztepe'nin başına gelir, herkesin başına gelir. Eğer bir değişiklik olmazsa ben o görüşteyim" sözlerini sarf etti.

Trabzonspor maçına genç hakem Oğuzhan Çakır'ın atanmasına değinen Ilıcalı, "Genç hakem denemesi güzel bir denemedir. Sonuçta genç hakemin futbol için iyi olacağı düşünülür ama bana soruyorsan ben Türk hakemlerine olan inancımı kaybedeli çok uzun zaman oldu. Federasyonun kararıdır ancak ben açık açık söyleyeyim; son hafta sonu olan maçı seyrettiğinizde herhangi yabancı birini getirin, gösterin o maçı 'Bu ülkede futbol oynanıyor mu?' diye soru sorar" şeklinde konuştu.

Son olarak şampiyonluğa inandıklarını dile getiren Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe taraftarı bize inanıyor, bizi göreve getirdi. Sağ olsunlar onların desteği ile biz enerjimizi alıyoruz. O yüzden benden bir şey duymalarına gerek yok, camia olarak inanıyoruz zaten. Hiçbir zaman da taviz vermeyeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.