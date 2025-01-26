Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Göztepe'yi geriden gelerek 3-2 yendi. Sarı lacivertlilerin gollerini En Nesyri (2) ve Oğuz Aydın attı.

Maçın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı transfer açıklamasında bulundu.

GALATASARAY, TALISCA İÇİN DEVREDE

Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın Anderson Talisca için devreye girdiğini açıkladı.

"Biz zaten uzun süredir Talisca'yla temastayız. Rakip takım son bir haftadır, 4-5 gündür Talisca konusunda teşebbüste bulundu. Transferde bunlar olabilir. Biz de yapıyoruz. Biz sonlandırıyoruz. Amrabat olsun, Talisca olsun. Kulüplerden izin alıyoruz ve futbolcularla ilişki kuruyoruz. Ondan sonra futbolcu bizi tanıyor. Ondan sonra hayal kırıklığı yaşamıyoruz."

"Rakip takım Galatasaray. Onların teşebbüsü oldu. Olmadı diyebilirler, onu da açıklarız. Transferde bunlar var. Talisca, Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak hissediyor kendisini. Gerekeni yapacağız. O problemleri de tek tek aşarak onu getirmeye çalışacağız."

"Skriniar için sakat iddiaları oldu. Gülerek takip ettik. Transferde bazı detaylar olur. Bazı ince detaylar var. Onların oluşması gerekiyor. Skriniar'da hiçbir problem yok. Teknik bazı problemleri çözeceğiz."