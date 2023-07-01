Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 4. sırada bitiren ve Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nu almasıyla birlikte tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele etme hakkı kazanan Adana Demirspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmesi sona eren teknik direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayırdıktan sonra koltuğu Patrick Kluivert'a emanet eden Mavi Şimşekler'in hedefindeki yıldız isim ortaya çıktı.

Daha önce kadrosuna kattığı futbolcularla adından oldukça söz ettiren Adana Demirspor, transferde büyük oynuyor.

CAVANI BOMBASI!

Estadio Deportivo'nun haberine göre başkanlığını Murat Sancak'ın yaptığı Adana Demirspor, dünyaca ünlü yıldız Edinson Cavani'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Haberin devamında Mavi Şimşekler'in, Uruguaylı yıldızın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Nando Guglielmone ile temasa geçtiği kaydedildi.

La Liga ekibi Valencia'da top koşturan ve maaşı oldukça yüksek olan oyuncunun, İspanya temsilcisinden bedavaya ayrılabileceği ifade edildi.

Geçen sezon Valencia formasıyla 28 resmi maça çıkan 36 yaşındaki yıldız, 7 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

