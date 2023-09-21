Adana’nın Kozan ve Muğla’nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

Kozan’daki yangın nedeniyle Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı arazözler bölgeye sevk edildi.

Milas’ta ise alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

KOZAN'DA ORMAN YANGINI

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Bağözü Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kozan Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ederken, jandarma yangınla ilgili olarak inceleme başlattı.

MİLAS’TA DA YANGIN BAŞLADI

Bir diğer yangın haberi ise Muğla'nın Milas ilçesinden geldi.

Akkovanlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.