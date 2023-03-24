Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye saati ile 16.51'de, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 0.41 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye saati ile 16.51'de, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 0.41 kilometre olarak kaydedildi.
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