Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye saati ile 16.51'de, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Depremin derinliği ise 0.41 kilometre olarak kaydedildi.