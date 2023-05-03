Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Memur ve emekli ne kadar zam alacak?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü 'nın Aladağ ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.