Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ın (AFAD) verilerine göre, Adana'da art arda deprem meydana geldi.
Saat 11.33'de 4.5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem 7 kilometre derinlikte oldu.
Ardından saat 11.36'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem ise 7.2 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD BAŞKANI: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR
AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olumsuz bir durum bulunmadığını dile getirdi.
Sezer, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.