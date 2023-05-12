Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ın (AFAD) verilerine göre, Adana'da art arda deprem meydana geldi.



Saat 11.33'de 4.5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem 7 kilometre derinlikte oldu.



Ardından saat 11.36'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem ise 7.2 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD BAŞKANI: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olumsuz bir durum bulunmadığını dile getirdi.



Sezer, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.