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Öte yandan, 3 gün önce de aynı bölgede orman yangını çıkmış, alevler kısa sürede söndürülmüştü

Topçular Mahallesinde 6 farklı noktadan çıktığı tespit edilen yangın a 10 arazöz, 4 su tankı, 5 ilk müdahale aracı, 80 yer ekibi ile müdahale edilerek yangın söndürüldü.

Adana ’nın İmamoğlu ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan müdahale ile söndürüldü.

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