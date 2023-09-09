Adana’nın İmamoğlu ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan müdahale ile söndürüldü.
Topçular Mahallesinde 6 farklı noktadan çıktığı tespit edilen yangına 10 arazöz, 4 su tankı, 5 ilk müdahale aracı, 80 yer ekibi ile müdahale edilerek yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürerken jandarma ekiplerinin bölgede soruşturması sürüyor.
Öte yandan, 3 gün önce de aynı bölgede orman yangını çıkmış, alevler kısa sürede söndürülmüştü