Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden paylaşılan verilerde Adana'da dün sıcaklık 34,6 derece olarak ölçüldü. Bu yine meteorolojinin 1929 yılından bu yana tuttuğu verilerde Mart ayı sıcaklık rekoru olarak tarihe geçti.

Daha önce Mart ayında görülen en yüksek sıcaklık 32 derece olurken dün 34.6 derece oldu. Bugün ise hava sıcaklığı 31 derece olarak ölçüldü. Havaların aşırı sıcak olmasından dolayı ise cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar sıcak havadan bunalıp park ve bahçelere gelerek ağaç altında ve gölgelik alanlarda dinlendi.

Ordu'dan Adana'ya gelen Murat Yüksel, yaşadığı memleketin bu kadar sıcak olmadığını belirterek "Vallahi bu iklim değişikliğinden midir nedendir ben bilmiyorum ama ben hayatım boyunca böyle sıcaklık görmedim. Yani sıcaklıklar son zamanlarda aşırı derecede artmış Adana'da, korkunç bir durum.

Özellikle Mart ayındayız, ben böyle bir şey görmedim. Bu bölgenin insanları için çok sıcak. Bu insanlar Haziran, Temmuz ve Ağustos ayında çok merak ediyorum nasıl yaşarlar. O kadar sıcak ki Allah kolaylık versin. Biz de kendimizi buraya attık. Karadenizliyim, memleketim Ordu'dan geldim. Bizim memlekette 30 santim kar vardı buraya geldim sanki ben böyle bir iklimden başka bir iklime gelmişim gibi hissettim. Adana da çok güzel ama bu sıcaklarda insanlar nasıl yaşıyorlar merak ediyorum. Biz burada yaşayamayız. Tabi ki insanlar burada gezemiyor, şuraya baksana havalar o kadar sıcak ki insanlar sıcaktan dışarı çıkmıyor" diye konuştu.

Hasan Aktaş ve Ömer Kütük ise havaların sıcak olduğundan dolayı parka gelip vakit geçirdiklerini söyledi.