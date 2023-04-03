Gazeteci Tolga Akyıldız hayatını kaybetti Gazeteci Tolga Akyıldız hayatını kaybetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.