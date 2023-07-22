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Meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Adana 'da saat 13.37'de bir deprem meydana geldi. AFAD, yerin 7 km altında meydana gelen depremin merkez üssünü Saimbeyli, büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı.

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