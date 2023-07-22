Adana'da saat 13.37'de bir deprem meydana geldi. AFAD, yerin 7 km altında meydana gelen depremin merkez üssünü Saimbeyli, büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı.
PANİĞE YOL AÇTI
Meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Adana'da saat 13.37'de bir deprem meydana geldi. AFAD, yerin 7 km altında meydana gelen depremin merkez üssünü Saimbeyli, büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı.
Meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
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