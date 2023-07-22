Kahramanmaraş'ta hasarlı binanın çatısı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı Kahramanmaraş'ta hasarlı binanın çatısı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da saat 13.37'de bir deprem meydana geldi. AFAD, yerin 7 km altında meydana gelen depremin merkez üssünü Saimbeyli, büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı.

PANİĞE YOL AÇTI

Meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.