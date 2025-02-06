6 Şubat'ın yıl dönümünde başka bir deprem ihtimalini konuşuyoruz. O da Ege Denizi... Günlerdir 4 büyüklüğünde depremler oluyor. Türkiye ve bölgede riskli yerler nerede? Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki harita üzerinden Türkiye'deki deprem riskini anlattı.



ADANA'DAN KIBRIS'A

Bundan sonra neresi diye bakılınca 4 bölge var. 2020'de Elazığ'da iki kere, Kahramanmaraş'ta iki kere ve Hatay'da iki kere... Doğu Anadolu Fay Hattı'nın güney kolu ama batı kolu olarak Adana'dan Kıbrıs'a uzanıyor. Denizin içinden gidiyor. Bu 1. bölge.

TUNCELİ, MUŞ, BİTLİS...

Doğu Anadolu Fay Hattı'nda, bu bazen geriye dönüyor. Bingöl, Muş, Bitlis... Burayı ikinci bölge olarak görüyorum.

EGE BÖLGESİ

Ve üçüncü olarak Ege tarafı. Bu tarafta Kuzey Anadolu - Doğu Anadolu Fay Hattı tam bir çizgi gibi görünüyor. Ama Batı Anadolu Fay Hattı olarak yatay... Ve burada küçük ince fay hattı var. 2020'de Elazığ'dan sonra Manisa ve Muğla'da deprem oldu. İzmir'de de deprem oldu. Ama İzmir'deki depremi Ege tarafından, Yunanistan'ın fay hattı kırdı. İzmir'in kendisinin fay hattı ayrıca var. Daha kırılmadı ama kırılabilir.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara için Kuzey Anadolu Fay Hattı 1999'da Yalova-Çınarcık'a kadar kırıldı. Bundan sonra güney kol ve kuzey kol var. Güney kol: Gemlik, İnegöl, Bursa, Bandırma ve Çanakkale var.