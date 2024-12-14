Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi, anket şirketlerini harekete geçirdi. Anket şirketlerinin adaylık noktasında sorduğu isimler ise oldukça dikkat çekici…

ANKET ŞİRKETLERİ SAHAYA İNDİ… Cumhurbaşkanlığı seçimine bir yıldan az bir süre kalmışken, siyasi partilerin aday arayışları başladı. KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimi için adı geçen adayların yanı sıra, “Sürpriz aday çıkar mı?” sorusu da gündeme gelmeye başladı. Bazı anket şirketleri ise Cumhurbaşkanlığı seçimi için start verdi ve kamuoyu yoklaması yaparak sokağın beklentilerini ölçüyor.

HEM CUMHURBAŞKANLIĞI HEM GENEL SEÇİM SORULARI VAR… Gündem Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre, Ankara merkezli Global İnside Araştırma Şirketi’nin telefon ile yaptığı ankette Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yönelttiği soruların yanı sıra, anket şirketinin, “En son seçimde hangi partiye oy verdiniz?” ve “Bir erken genel seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz?” soruları ile genel bir kamuoyu yoklaması yapması da dikkat çekti.

ANKETTE DİKKAT ÇEKEN “UBP ADAYLARI”… Ankette en dikkat çekici olan nokta ise Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) adayları noktasında oldu. UBP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimi için anket şirketi tarafından sunulan isimler arasında Başbakan Ünal Üstel, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, UBP Milletvekili Kutlu Evren, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun bulunması ise, “Cumhurbaşkanlığı seçimi için Ersin Tatar dışında, UBP farklı bir aday arayışına girecek mi?” Sorusunu akıllara getiriyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLARI İÇİN TÜM İSİMLER SORULUYOR… Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yöneltilen “Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ersin Tatar ve Tufan Erhürman arasında kime oy verirsiniz?” sorusu ankete katılan kişilere sorulurken, alternatif adayların da ankete katılan kişilere sorulması dikkat çekti. Ankette, Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, DP eski Genel Başkanı Serdar Denktaş, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı isimleri de ankete katılan kişilere Cumhurbaşkanlığı seçimleri için soruldu.