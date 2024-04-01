Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Oyunu kullanan ünlü isimlerden seçim sonrası paylaşımlar geldi. Paylaşım yapanlardan biri de İbrahim Tatlıses oldu.

Geçmişte 4 defa AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak aday gösterilmeyen türkücü İbrahim Tatlıses, evleneceğini duyurdu.

Tatlıses, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymadık demeyin tüm bekarlara selam olsun. Ben evleniyorum."