Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği, heyecanı yüksek geçen bir sezonun ardından MasterChef 2024'te final heyecanı başladı.

İLK 6'YA KALAN İSİMLER

İlk 6'ya kalan Kerem, Onur, Erim, Beyza, Semih ve Eda ceket için yarışmaya hak kazandı.

CEKET MÜCADELESİ BAŞLADI

22 Aralık Pazar akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelen MasterChef'te ilk ceketi almak isteyen yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

İLK TURUN PUANLARI

İlk turda limon tuzu, rezene ve sarıkanat balığı ile yaratıcı bir tabak hazırlayan yarışmacılardan Eda, toplamda 17 puan aldı.

Semih 18,5 puan alarak sonraki tura geçerken; Erim ise toplamda 19 puana ulaştı.

Beyza 18,5 puan alırken, Onur ise şeflerden 20,5 puan topladı. Kerem, 21 puan aldı.

Semih 18,5 puan alarak sonraki tura geçerken; Erim ise toplamda 19 puana ulaştı.

Beyza 18,5 puan alırken, Onur ise şeflerden 20,5 puan topladı. Kerem, 21,5 puan aldı.

Yarışmacılar, ikinci turda konuk şef Ömür Akkor’un yemeğine en yakın tabağı yapmaya çalıştı.

Onur, Erim, Beyza, Semih ve Eda yumurtalı, karamelize soğanlı bir müceddere pilavı ve sumak ekşili bir salata hazırladı.

İKİNCİ TUR PUANLARI

Gece sonunda Eda, toplamda 42 puan aldı. Semih 44,5 puan aldı.

Beyza ise toplamda 49,5 puan aldı. Erim de toplamda 48 puana ulaştı.

CEKET GİYEN İLK YARIŞMACI

Onur, şeflerden toplamda 48,5 puan alırken; Kerem 51 puana ulaştı.

Böylece, MasterChef 2024’te ceket giyen ilk isim Kerem Bilginer oldu.

Kerem aynı zamanda bu sezonda 50 puanı geçen ilk yarışmacı olarak rekor kırdı.