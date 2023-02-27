Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kıbrıs saati ile 18.16'da Adıyaman'da merkez üssü Gölbaşı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar! Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar!

Deprem, 7,34 kilometre derinlikte meydana geldi.