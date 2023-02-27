Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kıbrıs saati ile 18.16'da Adıyaman'da merkez üssü Gölbaşı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.