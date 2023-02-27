Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kıbrıs saati ile 18.16'da Adıyaman'da merkez üssü Gölbaşı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 7,34 kilometre derinlikte meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kıbrıs saati ile 18.16'da Adıyaman'da merkez üssü Gölbaşı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 7,34 kilometre derinlikte meydana geldi.
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