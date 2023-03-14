Bu kapsamda depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Umut Kent Apartmanı'nı yapan kooperatifin yönetim kurulu başkan yardımcısı Mustafa Ekinci, kent merkezinde gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen deprem lerde kentte yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

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