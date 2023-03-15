Deprem bölgesinde şiddetli yağış etkili oluyor. Şanlıurfa ve Adıyaman'da su baskınları yaşandı.
Adıyaman'da bahçedeki konteynerin sele kapılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Kaybolan 4 kişi de aranıyor.
Deprem bölgesinde şiddetli yağış etkili oluyor. Şanlıurfa ve Adıyaman'da su baskınları yaşandı.
Adıyaman'da bahçedeki konteynerin sele kapılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Kaybolan 4 kişi de aranıyor.
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