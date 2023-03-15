Arıtma sisteminde cenin bulundu Arıtma sisteminde cenin bulundu

Deprem bölgesinde şiddetli yağış etkili oluyor. Şanlıurfa ve Adıyaman'da su baskınları yaşandı.
Adıyaman'da bahçedeki konteynerin sele kapılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kaybolan 4 kişi de aranıyor.