Kaybolan 4 kişi de aranıyor.

Deprem bölgesinde şiddetli yağış etkili oluyor. Şanlıurfa ve Adıyaman 'da su baskınları yaşandı. Adıyaman'da bahçedeki konteynerin sel e kapılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

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