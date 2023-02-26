Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki demir madenini Hatay'ın İskenderun ilçesine götürmek için kullanılan köprü, demir yolunda depremin verdiği hasardan dolayı kullanılamıyor.

Yapımına 1927'de başlanan Gölbaşı ilçesindeki Alman Köprüsü, 1929'da tamamlanarak hizmete alındı. Toplam 280 metre uzunluğunda, 35 metre yüksekliğinde, 12 ayak ve 7 kemeri bulunan tarihi köprünün ayaktaki hali dikkati çekti.

Olası bir depremde İstanbul Havalimanı'nın durumuna ilişkin açıklama...

Olası bir depremde İstanbul Havalimanı'nın durumuna ilişkin açıklama...

Sultan 2. Abdulhamid'in Bağdat Demiryolu Projesi kapsamında Almanlar tarafından 1929 yılında Göksu Nehri üzerinde inşa edilen tarihi Göksu Viyadüğü (Alman Köprüsü), deprem felaketinde ciddi bir zarar görmedi.

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