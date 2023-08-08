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Mesajda, "Michael, AEK seni asla unutmayacak! Katiller ve sorumlular ibretlik ceza alacak!" ifadeleri kullanıldı.

AEK kulübü, hayatını kaybeden Yunan taraftar için mesaj yayınladı.

ZAGREB VE AEK'DAN AÇIKLAMA Zagreb yönetimi maç öncesi yaşananlar nedeniyle maçın seyircisiz oynanacağını duyurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu 'nda Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında bugün oynanacak maç öncesi dün gece olaylar çıktı. Karşılaşma öncesi taraftarlar arasında çıkan çatışmada 1 taraftar öldü, 8 taraftar yaralandı. 100 kişi ise gözaltına alındı.

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