AFAD'ın verdiği bilgiye göre, saat 03.25 sıralarında merkez üssü Elazığ Merkez olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının yerin 13,8 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Depremin Bingöl, Tunceli, Malatya, Diyarbakır, Batman illerinden de hissedildiği öğrenildi.

Deprem sonrası bazı vatandaşların da evlerinden dışarı çıktığı görüldü.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığı bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Elazığ ilimizde saat 03.25’te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

VALİ ÖMER TORAMAN: HER HANGİ BİR OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ

Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Toraman paylaşımında "Birimlerimiz tarafından yürütülen saha taramaları neticesinde çok şükür şu ana kadar her hangi bir olumsuzluk tespit edilmedi." ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada da "Deprem sonrası 03.45 itibariyle ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." denildi.

PROF. DR. OKAN TÜYSÜZ: ARTÇI DEPREM OLARAK DEĞERLENDİRMEK MÜMKÜN

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında Elazığ'da meydana gelen depremi değerlendirdi.

Tüysüz şu ifadeleri kullandı:

"24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin etki alanı içindeki bir bölge. Artçı deprem olarak değerlendirmek mümkün. Bölge hem 2020 depremiyle hem de geçtiğimiz yıl yaşadığımız 6 Şubat depremiyle sıkışan ve gerilen bir bölge. 2020'de enerjisi boşaldığı için büyük bir deprem beklemediğimiz bir yöre.

Bölgede en önemli ve tehlikeli olarak gördüğümüz Bingöl Yedisu fayı var. Kuzey anadolu fayının 1700'lü yıllardan bu yana kırılmamış o yöredeki en önemli parçası. 7,2 büyüklüğünde bir deprem üretme olasılığı var. Ancak bu depremin onunla bir bağlantısı yok. Yedisu fayı Elazığ'ın biraz doğusundan Karlıova'ya doğru uzanan bir fay parçası. Bunun üzerinde bir deprem beklentimiz var. Onun dışında yöre riskli bir bölge. Çok sayıda fay parçası barındıran bir bölge. En fazla dikkat edilmesi gereken yörelerden bir tanesi."

ELAZIĞ BELEDİYESİ: GEÇMİŞ OLSUN

Elazığ Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Şehrimizde meydana gelen 4.7 şiddetindeki deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.