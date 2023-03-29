FAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, İzmir'in Buca ilçesinde saat 23.51'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 9.23 kilometre altında gerçekleşti.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak rapor etti.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN İLK DEĞERLENDİRME

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'deki depreme ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'deki deprem küçük, endişe etmeyin. Muhtemelen İzmir fayı ile ilişkili, sevgiyle." ifadelerini kullandı.