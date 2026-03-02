Akrotiri’deki İngiliz askeri üssüne yönelik drone saldırısının ardından Kıbrıs’ın güneyinde alarm verildi. Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Sivil Savunma ekiplerini devreye sokarak acil durum sığınaklarını açtı. Bölgede tahliyeler başlarken, siren ve acil durum uyarı sistemi hazır bekletiliyor.

Philenews’ün haberine göre Bakanlık, olayın ilk anından itibaren Sivil Savunma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ve Akrotiri sakinlerine destek sağlandığını açıkladı. Kourion Belediye Başkanı, Akrotiri Belediye Başkan Yardımcısı ve İngiliz Üsler İdaresi ile koordinasyon halinde, isteyen vatandaşların Limasol’daki Karşılama ve Barınma Merkezi’nde geçici olarak konaklayabileceği bildirildi. Merkezde Sivil Savunma görevlileri ve gönüllüler hazır bulunuyor.

Akrotiri belediye sınırları içinde devriyeler sürerken, geçici konaklama tesislerine gitmek isteyenlere ulaşım desteği sağlanıyor. Bakanlık, durumun “değişken ve hassas” olduğuna dikkat çekerek, gerekmesi halinde etkilenen bölgelerde sirenlerin çalınacağını ve radyo-televizyon aracılığıyla halka yönlendirme yapılacağını duyurdu.

Vatandaşlar en yakın sığınağı SafeCY uygulaması üzerinden ya da Sivil Savunma Genel İdaresi Operasyon Kontrol Merkezi’nin 22 403 451 ve 22 403 452 numaralı telefonlarından öğrenebiliyor. Yakında sığınak bulunmaması halinde, ev veya iş yerlerinde pencerelerden uzak, sağlam duvarlı ve tercihen bodrum ya da yer altı otoparkı gibi alanlarda kalınması tavsiye edildi. Açık alanda bulunulmaması istendi.

Sivil Savunma’dan Hayati Uyarılar

Yetkililer, alarm durumunda camlardan uzak bir iç mekana geçilmesini; portatif radyo, el feneri, su, kuru gıda ve ilk yardım malzemesi bulundurulmasını önerdi. Siren çalması halinde yüzüstü yere uzanıp başın ellerle korunması gerektiği belirtildi. Açık alanda sığınacak yer yoksa çukur ya da hendek gibi alanlara uzanılması tavsiye edildi.

Kısa süreli sığınak kullanımı için vatandaşlardan en yakın sığınağı önceden belirlemeleri ve su, kuru gıda, ilaç, piller, radyo, önemli belgeler ile bir miktar paranın bulunduğu acil durum çantası hazırlamaları istendi.

Bakanlık, gelişmelerin ESTIA Planı çerçevesinde yakından takip edildiğini ve tüm yetkili birimlerle koordinasyon halinde hazır beklenildiğini bildirdi.

KAYNAK: YENİDÜZEN