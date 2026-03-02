Philenews’ün haberine göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Ulusal Konsey’in, Güney Kıbrıs’ın “savaş operasyonlarına katılmadığı ve katılmasının söz konusu olmadığı” ortak görüşüne sahip olduğunu açıkladı.

İngiltere’den, Kıbrıs’taki askeri üslerin kullanılmayacağı bilgisi aldıklarını, İngiltere Başbakanı’nın açıklamasından sonra aldıkları teyidin de aynı doğrultuda olduğunu belirten Letimbiotis, “gerek meseleye yaklaşıma gerek İngiliz üs bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın bilgilendirilmemesinden duyduğumuz rahatsızlığımızı dile getirmek üzere gerekli bütün girişimlerde bulunulacak.” dedi.

İHA saldırısından sonra, İngiltere ile istişare içerisinde olduklarını ve “İngiliz üslerinin, Güney Kıbrıs’ın insani rolü dışındaki herhangi bir şeye katılmaması gerektiğini ilettiklerini” söyleyen Letimbiotis, ülke olarak, ortaklarıyla istişare içerisinde gerekli bütün önlemleri aldıklarını da söyledi.

Letimbiotis, İHA’nın Ağrotur’a nereden geldiğinin araştırılmakta olduğunu kaydetti ancak ikinci bir İHA’nın önlendiği bilgisini yalanladı.

Öte yandan Cypus Times Ağrotur üssünden kaynaklara dayanarak Shahed türü IHA’nın tek olmadığını, daha fazla olduğunu ancak havadayken önlendiklerini aktardı.

Gazeteye göre düşen İHA, Ağrotur’un uçakların konuşlanması veya tamiri için kullanılan büyük hangarına düştüğü bilgisini veren kaynak, patlamadan sonra başlayan yangının saat 04.00’te söndürülebildiğini kaydetti.